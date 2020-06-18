美國國務院已批准加拿大CF-18大黃蜂戰機(Hornet)的一攬子升級方案，雷達、航電與武器系統都會全面更新，其作戰水準逼近超級大黃蜂，可滿足加拿大未來15年的空防要求。

防衛新聞(Defense News)報導，加拿大在1983年取得CF-18戰機，總數是138架，現役數量是80架左右，服役至今已接近40年。前任政府參加美國的聯合打擊戰機(JSF)研發計畫，也就是F-35戰機，不過現任的杜魯道總理認為F-35太昂貴了，而且加拿大沒有那麼迫切的國防威脅，因此暫停購買F-35，改用升級現有CF-18的方案。

Canadian CF-18 in NATO Baltic Air Policing Mission

根據加拿大軍方網站的聲明，這次升級，是為36架CF-18更新雷達、傳感器、空載武器、生存性、安全性和任務電腦，升級總價為8.623億加幣(6.35億美元)。

升級項目包括：50枚AIM-9X (Block II)先進響尾蛇飛彈、38具APG-79（V）4主動相陣列空用雷達、 46具寬頻通訊系統、高級分佈式戰鬥訓練系統等。

(中時電子報)