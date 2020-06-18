藝人隋棠日前在臉書提及1名女孩長年遭叔姪帶至工寮侵犯，卻遭屏東縣政府教育處嚴詞抨擊，強調是「猥褻」不是性侵，也沒有「數次」，痛批隋棠未經查證公開發文對孩子是二度傷害，引發軒然大波，對此「人渣文本」大學教授周偉航反問屏縣府15字，狠狠打臉。

對於屏東縣政府「是猥褻不是性侵」、「並非數次」、「本府查證後發現與事實不符，基於保護孩子及捍衛縣府職責，特此澄清」的說法，周偉航昨(17日)忍不住在臉書PO文質疑屏縣府「法院還沒判，你就確定犯行是什麼喔？」

網友也紛紛留言酸：「猥褻不等於性侵，受教了」、「五星縣府重新定義什麼是性侵」、「SOP：澄清、卸責、指責」、「屏東不意外」、「大概是覺得沒插進去有什麼大不了的那種鄉愿心態」、「隋棠已經變成中共同路人了」、「側翼比縣府還急，忙著出來洗地呢」、「民進黨其實常犯錯，但國民黨還是只會辦釣魚大賽」。

屏縣府教育處發言惹議，昨天下午緊急道歉，但仍無法平息民眾怒火，縣長潘孟安今天更下令要調查此事，嚴懲失職人員，並對隋棠致歉與道謝。

(中時電子報)