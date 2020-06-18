由台北市政府文化局、台北市電影委員會共同主辦，第十二屆「拍台北」電影劇本徵選活動，徵件將於6月30日截止！今年以「台北人的愛情」為徵件主題，邀請有志於編劇寫作的人才們，一同寫下屬於台北最獨特的愛情故事。

台北市電影委員會自創立12年以來，不斷致力發掘具市場性、創作概念獨到並具投資潛能之劇本作品。「拍台北」電影劇本徵選活動，多年來吸引全球創作者參賽，亦不乏來自專業編劇與新銳導演的創作，90分鐘的長片劇本需以繁體中文創作，且未曾以任何形式公開發表，即有機會贏得「金劇本獎」（獎金新台幣 40 萬元）、「銀劇本獎」（獎金新台幣 15 萬元），以及「銅劇本獎」（獎金新台幣 5 萬元），獲獎作品更有機會透過台北市電影委員會的媒合投資推薦，與影視業界商議合作、洽談版權。

歷屆獲獎作品中，已完成影視製作的電影：如獲首屆「拍台北」首獎侯季然導演的《南方小羊牧場》（2012）、第六屆「拍台北」銀獎編劇馮勃棣所創作的《雨生台北》(2017年由謝駿毅導演改編執導《帶我去月球》) 、及第八屆「拍台北」獲得銅獎由周美玲編導創作的《愛情殺人紀事》，也已殺青並預計於2020年正式上映。

正如《艾蜜莉的異想世界》之於巴黎、《愛情不用翻譯》之於東京、《曼哈頓戀習曲》之於紐約；台北，也正有著同樣的城市魅力，在許多虛實的情節、影像當中，留下愛情中令人難忘的身影。第十二屆「拍台北」電影劇本徵選，徵件至6月30日止，首獎四十萬，想讓你的劇本成為下一部的經典愛情電影嗎？切莫錯過最後投件機會。

(中時 )