選前之夜，兩大改選搶先看。財政部轄下兩大公股事業機構彰銀和關貿網路改選將在明日登場，在選前的最後一夜，財政部和兩大陣營的民股各自挑燈夜戰，在最後關鍵一夜奮力一搏，其中以話題性最高的彰銀改選，最受矚目，據側面了解，現在財政部為首的公股陣營，和台新金雙方所掌握的股權差距，僅在1成左右，明日能否「猜準」對手的配票策略，已成為最後誰能拿下李世聰所留下關鍵席次的決勝點。

財政部一年前對彰銀改選不敢大意、先行布署，此次委託書徵求戰開打，儘管期間委託書「喊價」不斷，一度令外界矚目公股是否因此居下風，不過在龍頭券商元大證券、委託書徵求大王全體總動員發揮徵求實力之下，局勢扭轉，仍由公股陣營拿下市場上三分之二的委託書，公股方面大約拿下約當股權比重介於10％至12％的委託書。

據可靠消息人士指出，財政部與台新金所取得的股權比重，大致是2比1，若依照上述的資料估算，財部約取得10％至12％左右，而台新金大致取得5％至6％，因此，合計先前公股陣營與台新金各自買股36％、30％的部位，在委託書終戰之後，財政部所掌握的股權分別在46％至48％左右，台新金則在35％至36％，若再計入外資票電子投票結果，財政部目前可掌握的股權，約介於50％至55％，而台新金則介於40％至45％，兩者差距約在1成。

而明日的彰銀改選，估計出席率有可能再創新高，超越三年前的95％，由於當選一席至少要9.5％以上，雙方的持股差距勢必會在配票上陷入激戰。

至於關貿網路改選，雖無經營權之爭，但由於此次民股提名爆棚，仍使該改選受到外界矚目，據了解，由於財政部為首的泛公股陣營，和民股昇恆昌，都在爭取長榮集團旗下長榮航空、立榮航空的支持，這也將決定財部能否力守現有席次不變。

根據公股、民股各自的沙盤推演，今日關貿網路改選，出席率將超過90％，創史上新高紀錄，倘若以此來看，關貿目前的15席董事裡，選上一席持股至少要超過5.6％，由於泛公股陣營目前可掌握股權接近50％，因此保住9席應仍有機會，即使最後掉1席，財部在關貿網路仍會取得過半席次，續掌經營主導權。

根據公股陣營的沙盤推演，財部將目標放在力守現有9席董事（7普董、2獨董）不掉，而長榮航空雖然此次僅推出董事長林寶水出來角逐一席董事、也未徵求委託書，但由於長榮集團合計長榮、立榮的持股，高達6.41％，選上一席之後要再支持其他陣營，可說「行有餘力」，也因此不論是公股或是昇恆昌，都想爭取長榮當盟友。

關貿網路目前有四大民股，包括關貿網路副董事長賀士郡、台南方國蓉家族，以及昇恆昌、長榮航空，其中，昇恆昌僅在關貿網路持有一席監察人席次，未有董事席次，而這回關貿改選之後要設置審計委員會、取消監察人設置，但並同步擴張董事席次，使得昇恆昌為了能繼續參與董事會，因此在改選時也出面徵求委託書，同時力爭長榮為盟友支持。

但另一方面，此次民股提名爆棚的情況仍讓財部備感壓力，因此財部除了也由兆豐銀出面簽下長龍企管顧問作為徵求通路之外，另一方面也把目標鎖定長榮、尋求支持，使長榮在此次改選，意外被推升到更重要的戰略地位。

(工商 )