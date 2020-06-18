日本職棒明天下午6點（台灣時間下午5點）開幕，讀賣巨人隊在東京巨蛋主場迎戰宿敵阪神虎隊，目前巨人隊史累計5999勝，距離6000勝只差一步。王牌投手菅野智之扛下先發重任，要為球隊拿下這歷史性的一勝，他是連續3年榮膺開幕戰先發投手，也是原辰德監督的外甥。

如果明天在開幕戰獲勝，巨人隊將成為日職史上第1支6000勝的球隊，原辰德表示，這些勝利乃是無數的歷代前輩，加上目前在球隊奮戰的球員努力的成果，可說是每個人都貢獻了自己的力量，都值得尊敬與肯定。

今年由於新冠肺炎疫情嚴重，日職球季延遲了3個月才開幕，不僅各隊季賽由143場縮短為120場，還要面臨密集的6連戰。原辰德說，這是前所未有的考驗，大家都未曾經歷過，如果球季一開始不順利也不必失望，要保持冷靜才能克服難關。

巨人隊是去年中央聯盟的冠軍，今年的目標不僅是爭取二連霸，還要奪回暌違8年的「日本一」總冠軍寶座。

(中時 )