前高雄市長韓國瑜被罷免後，各界仍關注他的一舉一動。民進黨副秘書長林飛帆被問到韓的時代過去了嗎？他直言，韓國瑜接下來每一個動作，對民進黨還是有一定程度的威脅性。

林飛帆在政論節目《新聞面對面》中表示，大家不要覺得說，韓國瑜已經完全過去了。對民進黨來講，其實韓國瑜接下來的下一個、每一個動作，其實都還是有一定程度的威脅性。因為畢竟這些韓粉凝聚力強，11日韓國瑜在鳳山行政中心前面造勢，可見他還是有一定的支持群眾。

林飛帆指出，對民進黨來講，這當然是一個蠻令人擔心的現況，擔心對台灣整體的政治氛圍，就是說所謂的韓流，雖然很快速地退卻，但是韓國瑜不管在市政或是政治風格，對某一部分的韓國瑜支持者，還是有相當大程度的影響力，他還是會引導一部分的政治輿論走向。

林飛帆認為，長期而言，他不認為這是對台灣民主政治一個好的發展方向。所以對民進黨來講，韓市長雖然從高雄市政府離開，但是他接下來的每一個動作，對國民黨自己內部而言，或對前新北市長朱立倫、或是國民黨主席江啟臣，韓可能都是他們的假想敵。

韓國瑜11日在鳳山行政中心草地舉辦道別音樂會，YouTuber空拍可見韓粉湧入擠滿活動現場。(翻攝「Johnny Lin 空拍」YouTube)

(中時電子報)