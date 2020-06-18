台北電影節致力介紹電影創作的每個環節，自2017年開始策劃「電影正發生」單元，透過講座與工作坊的形式，呈現創作當下的火花與奧秘。今年主題定為「聲音設計」，規劃了現場創作、專文及影像訪談、影片放映與映後座談，一步步打開觀眾的聆聽觀點，推進大眾對聲音的想像力。現場創作邀請台北電影獎百萬首獎得主黃邦銓導演與新銳導演林君昵、金馬獎最佳音效獎得主周震、配樂王榆鈞合作，透過2天現場工作坊，邀請觀眾親眼見證「聲音與影像」編織結合的過程，影片放映則邀請八位台灣聲音設計界代表，分別選出心目中的必看片單，並擔任映後與談人，想一窺聲音設計奧秘的影迷及電影工作者，皆不容錯過！

導演黃邦銓以《去年火車經過的時候》奪下上屆台北電影獎百萬首獎，他創作力驚人，今年與導演林君昵合作短片《天亮前的戀愛故事》，這次應「電影正發生：聲音設計」單元邀請，黃邦銓將這部短片結合國家電影及視聽文化中心所修復的台灣四、五〇年代攝影先驅鄧南光作品影像，重新解構再創作出一個充滿時代更迭、新舊對話的影像成品。而聲音設計師周震與音樂家王榆鈞將依此影像基礎，於6月26、27日在空總臺灣當代文化實驗場的臺灣聲響實驗室展開聲音設計與後期混音工作，從下午2點至晚間9點開放民眾免費參觀。也許他們會神來一筆邀請現場觀眾即興「獻聲」，讓大家成為作品的一部分，唯有親臨現場，才能享受這「獨家」的影展體驗。

現場創作之外，本單元也透過專文與影像訪談等多元方式凸顯聲音之於影像的重要性，包括如何聆聽、與電影聲音產製的過程，將搶先於6月22日在台北電影官網公開。影片放映及座談則邀來八位台灣聲音設計工作者，擔任選片及映後與談人，各推薦一部對其聲音創作有所啟發、或聲音工作者必看的作品，並於映後安排30分鐘座談，分享該片關鍵的聲音設計。

八部電影包括：台灣首席聲音設計大師杜篤之推薦名導法蘭西斯柯波拉的《現代啟示錄》（Apocalypse Now），他介紹這部作品「埋藏許多聲音法寶，等待觀眾一一發掘」；獲獎無數的電影錄音混音師郭禮杞以「無聲勝有聲」推薦坎城影展影評人週最佳影片《過於寂靜的喧囂》（The Tribe）；周震推薦法國影后奧黛莉朵杜的經典作品《艾蜜莉的異想世界》（Amélie）；曹源峰推薦《推拿》（Blind Massage）對聲音「大膽又細膩的處理手法」；聲音藝術表演者黃大旺認為波蘭大師奇士勞斯基的首部導演作《傷痕》（The Scar）全片配音逼真，使用抽象電子音效令人驚喜，因此特別推薦；聲音指導與混音師吳書瑤推薦《10＋10》，可以一網打盡台灣20位導演的說故事方式；法籍聲音藝術家澎葉生推薦《湖》（A Lake），該片出色地將不可見之物的聲音與被投射之光，緊密地結合在一起；現任職好多聲音的楊書昕推薦愛情歌舞片《樂來越愛你》（La La Land），認為聲音設計在片中扮演畫龍點睛的角色。

2020台北電影節將於6月25日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城舉辦。「電影正發生：聲音設計」現場創作將於6月26日（五）、27日（六）在C-LAB臺灣聲響實驗室展開，開放免費參觀時間從下午2點至晚間9點。購買「電影正發生：聲音設計」單元映演票劵，可至全台7-11門市的ibon實體機台購買，或可同步從ibon售票系統網站購買。更多精彩片單及資訊請密切注意台北電影節官方網站、Instagram及FACEBOOK粉絲專頁。

(中時 )