(21:50更新)由於冠狀病毒大流行繼續衝擊美國經濟，上週初次申請失業救濟人數連續第13周保持在100萬以上，申領的失業金總額為150萬人，高於接受道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家的130萬。雖然這比先前一周的156萬減少了58,000人，但景氣復甦期待仍令人失望。美股開盤道瓊指數也因此下跌200點。

即使所有州都已不同程度地重新開放，並且五月份的非農就業人數增長了250萬，但請領失業金額仍在增加。這兩份報告結合在一起，顯示了在冠狀病毒大流行和復甦期間勞動力市場的起伏。隨著餐館和商店的重新開放，一些工人正在重新開始工作，而現在，由於公司因鎖定能力較弱和需求減少的因素，部分工人正被解僱。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示：「在2008年股市崩盤後最糟糕的一周內，請領失業金人數達到了66.5萬。目前尚不清楚為何請領人數仍然如此之高，這些數字都令人失望，要完全恢復將需要很長時間。」

至台北時間21:50，道瓊跌幅收歛至74.0點或0.28%，報26045.6點，標普500跌1.1點或0.03%，報3112.4點，而那斯達克漲18.1點或0.18%，報9928.7點。

(中時電子報)