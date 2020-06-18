振興三倍券官方網站將於本週六(20日)正式上線，讓民眾上去進行信用卡、電子票證或行動支付綁定。經濟部今天再公告行動支付加碼優惠，業者分別提出消費3000元回饋1000元、2％到6％回饋，但須注意有其限制。

三倍券7月1日起會提供民眾在網站上預購實體券，想買實體券民眾則須在7月15日後才能至郵局購買。

經濟部表示，支付業者中，台灣Pay提出消費滿3000，最高回饋1000。街口支付則是有消費就享回饋，滿額還能再送禮。橘子支付也推出消費滿300就送200的優惠。

雖然各家業者優惠喊震天，但要弄清楚的是，台灣Pay回饋1000元是針對新用戶，街口6％回饋則須是綁定街口聯名卡，否則一般銀行帳戶僅2％，且滿額抽街口幣500元僅限量1000名。

目前台灣Pay、街口支付、橘子支、悠遊付、Pi拍錢包、icash Pay、LINE Pay Money、HAPPY GO Pay，以及歐付寶等行動支付，都可以綁定三倍券，等於涵蓋大部分廠商。

(中時 )