印度今天告誡中國大陸不要就兩國爭議邊界加勒萬河谷發生的衝突做出「誇張和難以自圓其說」的發言。目前印中兩國試圖結束雙方在那個喜馬拉雅高山地區的對峙。在此之前，雙方軍隊發生導致死傷的衝突。

有20名印度軍人星期一晚上在那裡的衝突中喪生。這是雙方45年來死傷人數最多的衝突。大陸沒有透露自己一方的死傷情況。

美國之音中文網引述印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦聲明說，雙方同意要以負責任的方式處理當前的情況。聲明說：「就此做出誇張和難以自圓其說的發言與這種諒解背道而馳。」

目前雙方都指責對方挑起加勒萬河谷的軍人衝突。那裡是雙方有爭議的拉達克地區一部分。

印中兩國發生最新的邊界衝突，進一步加劇了印度國內因新冠肺炎疫情造成的對中國的反感。起源於中國的疫情在印度1.22多萬人死亡，36.6萬人感染。在此之前，一度出現要求中國賠償的呼聲。

星期四，印度的一個中小公司聯合會呼籲抵制包括玩具和紡織品的500種中國商品，以表示強烈抗議它所說的中國入侵拉達克地區。

(中時 )