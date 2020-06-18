陸委會今日發布「香港人道援助關懷行動專案」後，「香港邊城青年」、台灣人權促進會等民間團體發表聯合聲明，雖肯定政府促成專案，不過還是提出對港澳條例第18條現行機制可能造成的隱憂，盼政府進一步的明確化。

聲明表示，陸委會今日召開記者會宣佈「香港人道援助關懷行動專案」，實踐台灣政府對於協助港人之承諾，是十分值得肯定的發展，並樂見政府「設立官方窗口、協助個案生活安置、承接民間庇護工作」的進展及職務安排。

聲明說，然而，民間團體基於過去個案協助與執行庇護實務工作經驗，仍會因應香港情勢變化，針對機制尚未完善部分的疑慮，持續提出建議。

聲明表示，參照先前提出的「香港澳門關係條例第18條施行細則」民間版草案，仍可見現行機制可能造成的幾項隱憂，對於申請的要件、流程、簽證效力、申請遭駁回時之救濟，均有待進一步的明確化。

聲明指出，民間團體期盼在7月1日專案辦公室正式開始營運時，台灣從政府到民間社會能共同為香港抗爭者做更充足的準備。相關團體也將會於明早（19號）舉行記者會詳盡說明。

(旺報 )