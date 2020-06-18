英國央行（BoE）18日公布最新貨幣決策，基準利率維持不變，但決定擴大購債規模，增加1,000億英鎊達7,450億英鎊，加碼刺激遭防疫封鎖措施拖累的英國經濟。

BoE的決策基本上都在市場預料之中。成員有9人的貨幣決策委員會，一致決議讓基準利率停留在0.1％。至於擴大購債則是以8比1的表決結果通過，惟英國央行首席經濟學家哈丹（Andy Haldane）主張維持目前6,450億英鎊的規模。

BoE表示，額外加碼的1,000億英鎊全將用於收購政府公債，但會放慢購債步調，總規模7,450億英鎊的購債目標預定在今年底前達成。

因應新冠疫情對經濟的衝擊，BoE在3月決定加碼收購2,000億英鎊的公債和企業債，整體購債規模擴大到6,450億英鎊，以控制公債殖利率，確保金融市場順利運作。

周四BoE宣布再投入1,000億英鎊買公債，到今年底BoE資產負債表的債券資產組合累積達7,450億英鎊。

若加上周四拍板的加碼金額，英國央行的量化寬鬆方案規模將占英國GDP的14％，協助英國經濟挺過疫情危機的考驗。

BoE提到，逐漸有跡象顯示，全球與英國今年第2季GDP的降幅，應不至於像5月例會預測那般嚴重。

英國國家統計局周三表示，英國通膨年率降到0.5％，遠遠不及BoE的2％目標。然而BoE決策官員周四仍決定讓基準利率繼續凍結，即便央行預期需求疲弱下，英國通膨率在未來幾季還將進一步下探。

(工商 )