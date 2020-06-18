外貿協會18日與Google、台經院攜手公布年度「台灣企業跨境關鍵報告」，貿協董事長黃志芳強調，以外銷為主的台灣，需全面性的數位導入，從商品曝光、電商販售、線上支付、虛擬展館、數位行銷等運用，他說，企業跨境高速成長的市場就是東南亞。

黃志芳表示，全球疫情蔓延，百業蕭條，跨境電商不管是B2B、B2C都是一枝獨秀，尤其是兼具「高經濟成長率」、「高消費頻率」與「高比例年輕人口紅利」等三大優勢的東南亞地區。

由貿協主導的「台灣企業跨境關鍵報告」2.0，主要針對台灣中小企業對於跨境電商、數位貿易領域現況所做調查；今年更針對籌備期與發展期廠商調查發現，已投入跨境電商的發展期中小企業認為，未來一年內其數位貿易業務銷售額將持續成長20％，而近7成廠商表示將增加數位貿易資源投入。

黃志芳表示，貿協為協助中小企業接軌數位，除了近三年打造台灣經貿網B2B，服務逾2,000家企業跨境行銷，在防疫期間更在經濟部委託下，耗資7,000萬元輔導3,000家業者數位轉型，並啟動全台巡迴的地方數位轉型工作坊，除了快速改善經營績效，在疫情期間即使不出國參展「也能把貨賣出去！」，而即使未來防疫指揮中心適度開放商務客來台，但與數位轉型並不衝突，反而有相輔相成效益。

唯黃志芳認為，在下半年國際會展陸續開展，開放國際買家來台必須要與當地疫情習習相關，在疫苗研發出來前，仍要有長期抗戰準備。他說，在後疫情時代下，強化協助中小企業數位轉型、數位貿易輔導是貿協的必要性任務，而此次活動調查中也發現數位精準行銷、數位人才培訓及當地市場數據及法規資訊是中小企業認為最需要的前三大資源。

(工商 )