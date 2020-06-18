田麗曾是性感女神代表，現在隱居台東過著與世無爭的恬淡生活，除了把家裡打造成小型農場，自給自足，她甚至自發性當起「天空之鏡」台東都歷海邊的「管理員」，她日前主動協助在前往沙灘入口，放置「汽車禁入」的路錐，她也和友人參加淨灘小隊，致力環保不遺餘力。

很難想像田麗身穿T恤、夾腳拖，蹲在沙灘上撿拾垃圾的模樣，不少旅客認出她時大感驚訝，她笑說「他們驚訝很正常」，自己會繼續努力維護環境。近來疫情趨緩加上暑假將至，旅客暴增，她更呼籲大家去海邊玩有三不，不要亂丟垃圾、不要搽防曬油、不要把車開進沙灘，為保護環境生態盡一份心力。

53歲的田麗雖然年過半百，臉蛋身材保養得宜，美麗如昔，歲月幾乎沒有在她臉上留下痕跡，談到凍齡秘方，她說，其實就是生活規律、飲食正常，她每天早上6點起床，晚上9點入睡。她在台東結交了全新的朋友圈，據悉有不少黃金單身漢對她釋出好感，但有過兩段婚姻的她，無心再談戀愛，被問到是否追求者眾？她說：「交朋友比更深一層關係來的好。」她稱讚台東臥龍藏龍，包括餐廳小開、文創界人士、超級富豪也有，龍應台也有意搬到台東作鄰居。

她持續接到不少戲劇邀約演出，坦言，去年三立新戲找她，但「我不會說台語，覺得很痛苦」，所以推掉了，綜藝節目找她，她也謙稱「我玩不動了」，她認為，什麼年紀做什麼事情，已經很滿意現階段開心愜意的生活。

田麗和友人前往沙灘淨灘，致力環保不遺餘力。（田麗提供）

田麗美麗如昔，歲月幾乎沒有在她臉上留下痕跡。（田麗提供）

(中時 )