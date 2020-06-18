警政署18日公布42名高階警官陞職調整案，連帶影響六都分局長、大隊長等職務跟著進行調整，調整名單如下：

1、台北市政府警察局大安分局分局長王旭昌

2、台北市政府警察局中正第二分局分局長許頌嘉

3、新北市政府警察局三重分局分局長林富助

4、新北市政府警察局板橋分局分局長劉炯炫

5、新北市政府警察局新店分局分局長陳杏結

6、新北市政府警察局瑞芳分局分局長陳忠龍

7、桃園市政府警察局桃園分局分局長林信雄

8、桃園市政府警察局楊梅分局分局長黃富村

9、桃園市政府警察局大溪分局分局長林樹國

10、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長洪志朋

11、台中市政府警察局第三分局分局長廖國政

12、台中市政府警察局霧峰分局分局長陳家銘

13、台中市政府警察局東勢分局分局長楊川

14、台中市政府警察局大雅分局分局長許明耀

15、台中市政府警察局大甲分局分局長李建興

16、台南市政府警察局第六分局分局長陳錦文

17、台南市政府警察局第五分局分局長梁仁輝

18、台南市政府警察局歸仁分局分局長楊慶裕

19、台南市政府警察局麻豆分局分局長洪頂力

20、高雄市政府警察局苓雅分局分局長黃文哲

21、高雄市政府警察局三民第二分局分局長梁東山

22、高雄市政府警察局仁武分局分局長蔡文峰

23、高雄市政府警察局左營分局分局長陳世煌

24、高雄市政府警察局岡山分局分局長王世芳

25、高雄市政府警察局湖內分局分局長洪振順

(中時 )

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