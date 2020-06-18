警政署18日公布42名高階警官陞職調整案，連帶影響六都分局長、大隊長等職務跟著進行調整，調整名單如下：
1、台北市政府警察局大安分局分局長王旭昌
2、台北市政府警察局中正第二分局分局長許頌嘉
3、新北市政府警察局三重分局分局長林富助
4、新北市政府警察局板橋分局分局長劉炯炫
5、新北市政府警察局新店分局分局長陳杏結
6、新北市政府警察局瑞芳分局分局長陳忠龍
7、桃園市政府警察局桃園分局分局長林信雄
8、桃園市政府警察局楊梅分局分局長黃富村
9、桃園市政府警察局大溪分局分局長林樹國
10、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長洪志朋
11、台中市政府警察局第三分局分局長廖國政
12、台中市政府警察局霧峰分局分局長陳家銘
13、台中市政府警察局東勢分局分局長楊川
14、台中市政府警察局大雅分局分局長許明耀
15、台中市政府警察局大甲分局分局長李建興
16、台南市政府警察局第六分局分局長陳錦文
17、台南市政府警察局第五分局分局長梁仁輝
18、台南市政府警察局歸仁分局分局長楊慶裕
19、台南市政府警察局麻豆分局分局長洪頂力
20、高雄市政府警察局苓雅分局分局長黃文哲
21、高雄市政府警察局三民第二分局分局長梁東山
22、高雄市政府警察局仁武分局分局長蔡文峰
23、高雄市政府警察局左營分局分局長陳世煌
24、高雄市政府警察局岡山分局分局長王世芳
25、高雄市政府警察局湖內分局分局長洪振順
(中時 )
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