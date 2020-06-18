台南市長黃偉哲18日會見加拿大駐台貿易辦事處代表芮喬丹及其幕僚，談及雙邊經貿、文化合作議題，雙方預計9月在台南舉辦「加台創新交流年」，加拿大有6所大學與成功大學簽訂合作備忘錄，肯定成大學術研究能力。

芮喬丹帶著加拿大辦事處貿易暨投資處長羅杜安等3名幕僚，18日拜會台南市政府，黃偉哲帶著台南市交通局長王銘德、經發局副局長蕭富仁、新聞暨國際關係處長蘇恩恩與文化局主秘林韋旭接見。

黃偉哲去年7月曾與加拿大辦事處代表討論台南捷運問題，今年再見面，則討論雙邊經貿與文化合作。

黃偉哲表示，加拿大的新冠肺炎案例相對美國要少很多，兩國臨界的邊境很長，加國卻守的很好，與台灣成功防堵新冠肺炎擴散一樣。台加之間的合作為因疫情受阻，今年雙方簽署了AI科技產業備忘錄，5月互相建立有機產品互相認證。

加拿大更肯定成大的學術研究能力，加國有6所大學與成大簽訂合作備忘錄。雙方更透過藝術家牽線合作策展，並規畫9月在台南舉辦「加台創新交流年」，促進雙方在高科技、軟體、經貿與文化都有進一步合作。

(中時 )