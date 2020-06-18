美國政府先是緊縮華為禁令，近期又傳出美國商務部將允許美企與華為共同制定5G標準，讓外界霧裡看花，外媒雖以擔憂美國變成各國箭靶、美企利益受損，以及統一5G標準穩定全球電信通訊產業發展等理由解釋，資深半導體分析師陸行之則是在臉書表示，沒有1家美企是位在5G專利領先群，恐怕才是美國所忌憚的事情。

這份由德國專利統計公司IPlytics發布的報告顯示，截至2020年1月1日，全球5G專利申請最多的就是華為，共擁有3147項，之後依序為三星的2795項、中興通訊的2561項、LG電子的2300項，以及諾基亞的2149項與愛立信的1494項，然而，入榜企業沒有1家是美企。

美國商務部原本在5月15日宣布，任何企業出貨含有美國技術的半導體產品給華為，須經美國政府審查，但華為擁有驚人的5G專利數量是不爭的事實，該公司也擁有全球最多的5G商用合約，讓美國商務部也不得不轉向，在6月15日宣布，允許美企與華為共同制定5G標準。不過，美國商務部長羅斯也澄清，會開放美企與華為在5G標準上合作，但仍認定華為會影響國安，反對5G網路採用華為技術。

陸行之表示，「現在才明瞭川普政府為什麼要出動國家隊，全面封殺一家企業，誰敢纓其鋒，就等著瞧？低調做事才是王道，以後台灣高科技以及半導體業，沒事不要嚷嚷自己是全球第一」。

(中時電子報)