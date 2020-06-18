第五屆監察委員將於今年7月31日任滿，總統蔡英文將於明日公布監委名單，預計將由前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，並兼任首屆國家人權委員會主委。另外，傳出副院長將由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任。

在第五屆監委任滿後，新任的第六屆監委將於8月1日上任。前副總統陳建仁擔任第六屆監察委員提名審薦小組，將在明日宣布監委名單，月底前將人事案送入立法院，由臨時會行使人事案同意權。

陳菊過去為美麗島事件受害者，長期關注人權議題，外界預料由陳菊擔任首屆國家人權委員會主委，將更具意義。

而副院長人選傳出由黃健庭擔任，由於黃健庭為國民黨籍，曾任兩屆台東縣長，這項跨黨派的人事案，備受外界關注。

而兼任國家人權委員會的名單中，將有4位新任監委，包括婦權工作者紀惠容、為殘障弱勢代言的前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章。

(工商 )