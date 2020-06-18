世界衛生組織(WHO)首席科學家蘇米婭．斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)今日明確指出，目前至少200個新冠病毒疫苗正在研發，到年底之前預計會有1~2個成功的候選疫苗，希望到2021年可以有3種成功的疫苗，年產量達20億劑。

據《紐約時報》報導，斯瓦米納坦表示，目前至少有200個新冠疫苗正在研發，約10種疫苗已進入人體試驗階段，其中的3個很快將進入3期臨床試驗，今年年底前，可能會有1到2個成功的候選疫苗。

她說，世衛組織正在制訂計劃，在疫苗一旦批准之後，應由哪些人優先接種第一批疫苗。目前優先考慮的是醫務人員與防疫一線工作人員，以及因年齡或其他疾病而身體狀況較弱的人，以及病毒傳染高危險環境中的人，例如在監獄和療養院工作或生活的人。

斯瓦米納坦表示，她對疫苗研發成功充滿希望，非常樂觀。不過疫苗的開發是一項複雜的工作，存在很多不確定性。好消息是，我們現在有許多不同的疫苗和研發平台，因此即使第1個失敗或第2個失敗，也不應失去希望，更不應該放棄。

斯瓦米納坦還說，今希望到2021年，可以有3種不同的疫苗成功，總共能產出20億劑疫苗。很幸運的是，新冠病毒的變異似乎比流感病毒要少得多，在導致疾病嚴重性和免疫反應等關鍵部分，都還未顯示出變異。

(中時電子報)