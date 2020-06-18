曾拿下丹麥馬爾他指揮大賽首獎、馬勒指揮大賽第二名的台灣指揮家莊東杰，將在2021／21樂季，擔任德國波鴻交響樂團音樂總監，這是他音樂生涯中，第一個樂團音樂總監職位，消息傳開，許多樂界友人對他表示恭賀。

莊東杰表示，感謝各界祝福，「樂團在6月26日才會有公開的記者會，到時會有清楚詳盡的官方說明。」

莊東杰1982年出生於基隆，他來自音樂世家，父親是法國號演奏家莊思遠，母親是大提琴家張美玲。自小學習音樂，15歲獲得全國音樂比賽法國號冠軍，國中畢業後赴美求學，大學時期就讀於印第安納普渡大學統計學系，在大四那年發現最愛的還是音樂，於是選擇重返音樂之路。

莊東杰在2006年向指揮家廖年賦學習，隔年考上辛辛那提音樂院，拿到指揮碩士學位後，又考進寇蒂斯音樂學院。莊東杰是一代指揮大師穆勒關門弟子。2012年起陸續在布加勒斯特、馬勒等指揮大賽獲獎。

(中時 )