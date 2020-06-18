王仁炳共諜案

國內傳出共諜案，曾於立法院擔任立委助理的李、陳、林等3人移送北檢複訊。不過，資深媒體人董智森表示，這10幾年來，台灣最大共諜案，是總統府的王仁炳。

國內驚爆共諜案，曾於立法院擔任立委助理的李、陳、林等3人，經檢調監聽4年多後，18日清晨拂曉出擊，兵分多路帶回10多名涉案者，在訊問10多小時後，當晚將一干人移送北檢複訊。

據指出，林雍達曾任前民進黨立委陳進丁的助理，李易諴時曾任前立委張麗善擔任助理，陳惟仁曾任前立委陳淑慧的助理，

陳進丁的女兒民進黨立委陳秀寳表示，父親從立委卸任已經10幾年，該助理涉案時間點已經是父親卸任立委後的事情。

張麗善強調，李易諴是義務性的志工，並未登錄為立法院助理。陳淑慧聲明，助理於2009年12月停聘，2014年起涉案，與她沒有關係。

而資深媒體人董智森則回憶，其實台灣這10幾年來最大共諜案，就是總統府有一位簡任官員叫做王仁炳，王仁炳原來在台北市政府就認識陳哲男，因為他們是屏東師專畢業。

沒想到後來阿扁當總統，陳哲男到總統府當副秘書長，就把王仁炳找去總統府，負責與國會聯絡。王仁炳被抓到以後，陳哲男說不熟、不認識他。董智森笑稱，不熟還把王仁炳帶去總統府？

按根據監察院2011年5月31歷史新聞稿，「總統府前專門委員王仁炳違反國家機密保護法，監察院彈劾」。

彈劾的歷史新聞稿內容略為，總統府參事室前專門委員王仁炳於2004年至2008年任職該府副秘書長辦公室期間，未經核准擅自影印留存收集國家機密，又將部分文件攜離辦公室帶回家中，違反國家機密保護法及總統府文書處理規定，有重大違失。

臺北地方法院因本案已於2010年11月25日，判處王仁炳有期徒刑3年，褫奪公權2年。判決書指出，王仁炳從2004年5月間，就不斷利用職務之便，收集總統府內國防或軍事以外的機密文件，並且將這些機密文件影印後收集起來，部分還帶回家中藏放。

另根據《中時電子報》2014年5月9日報導，台北地檢署再2013年傳喚王仁炳發監服刑，王仁炳服刑1年多後，已獲准假釋。

喧騰一時的「總統府共諜案」被告王仁炳，圖為2009年，時任總統府專委的王仁炳移送北檢偵訊。(本報資料照片)

(中時電子報)