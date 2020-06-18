美國達美航空（Delta）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）18日證實，該公司約有500名員工感染新冠肺炎，其中10人不幸病逝，其餘大多已康復，但達美當天股價一開盤仍大跌近3％。 巴斯蒂安指出，隨著航空客運需求回溫，達美可望在明年春天達到損益平衡。

據了解，達美航空是一家總部位於美國喬治亞州亞特蘭大的航空公司，目前是世界上國內客運總里程與客運機隊規模第二大的航空公司。達美航空為天合聯盟創始成員之一，其在全球六大洲52個國家擁有超過325個航點。

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