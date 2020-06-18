新冠肺炎疫情影響，勤洗手防疫已成為顯學；因應防疫需求，外貿協會在國際貿易局指導下，和彰化縣水五金產業發展協會攜手合作，於18日舉辦線上產品發表會，邀請7家台灣優質衛浴五金供應商向全球18國、91位買主線上發表，並進行即時一對一洽談。

根據貿協指出，台灣彰化鹿港是水龍頭的故鄉，全球超過六成的水龍頭都出自此地，具有完整產業群聚。根據電商巨頭Amazon統計，自疫情爆發後，感應式產品的銷量成長2,000％。台灣的水五金產業在出口一片低迷中接獲詢問及下單不斷，是低調的「隱形冠軍」。像是國內感應式水龍頭大廠彰一興實業，在全球商用市場中有八成的品牌由其代工。

良品衛浴新開發的防疫自潔水栓，獨特設計讓每次開關用水都能釋放銅離子達到滅菌效果。台灣精品得獎廠商法拉利衛浴，推出無鉛過濾廚房生飲龍頭，標榜0.1微米的細菌都能全數隔離。

為持續協助台灣優質防疫產品爭取全球曝光及商機媒合機會，貿協自3月起已陸續辦理10餘場線上產品發表會，運用數位科技、節省成本且安全防疫的方式，攜手國內供應商，向全球買主展示多面向、優質的MIT產品。此次線上發表會更吸引包括日本西谷商事株式會社、菲律賓建材供應商Cebu Oversea Hardware Co., Inc.、德國園藝五金製造商Conmetall Meister GmbH及歐洲衛浴頂級品牌Dorn Bracht等共襄盛舉，並在發表會後進行一對一洽談會，即時協助廠商與國外買主媒合，拓銷不間斷。

(工商 )