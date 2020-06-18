受疫情衝擊，國內失業率、無薪假人數創高，政府針對勞工就業困境祭出多項措施，但根據1111人力銀行18日公布最新調查，包括政府提出的「安心就業計畫」、「充電再出發」，以及近期鎖定青年的「青年就業獎勵計畫」與「特定行業就業獎勵」等方案，上班族平均只給出51分、不及格的分數！

1111調查並指出，上班族對於政府搶救勞工相關措施，評價偏低的主要原因包括：條件太嚴格申請困難（30.4％）、釋出職缺太少（27.3％）及補助金額太少（20.3％）；不過，也有上班族認為，相關措施可能有助解決燃眉之急（28％），或是補助金額可以協助維持生計（27.8％）等。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，勞動部針對疫情提出的勞工紓困措施眾多，除了補貼減班、失業勞工，針對19萬即將步入職場的應屆畢業生也提出青年就業獎勵計畫，但對象僅限應屆畢業生，對於需要服役、延畢等無法立即投入職場的青年，以及畢業2、3年還在職場上摸索的青年來說，等於被排除在就業獎勵外，且限定應屆畢業生，對於雇主在人才的進用上，也恐會產生排擠效應。

上述調查時間從今年6月2日～16日，由1111人力銀行針對會員進行網路問卷調查，總計回收有效樣本1,148份。

(工商 )