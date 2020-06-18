行政院長蘇貞昌今（18）日下午已經完成行政院副院長、經濟部長人事徵詢，行政院明日上午10時將正式公布新任行政院副院長、經濟部長人選，行政院副院長確定由經濟部長沈榮津升任，經濟部長則由政次王美花升任。

行政院副院長陳其邁辭官參選高雄市長補選，辭呈明天生效，因此，行政院明天將由行政院發言人丁怡銘舉行記者會，公布沈榮津、王美花的人事案。新舊任副閣揆、經濟部長將在周六（20日）交接，走馬上任。

在後疫情時期，行政院將全力振興經濟，府院相中具財經專業背景、由基層出身的沈榮津升任副閣揆，包含疫情後的產業振興，全球產業供應鏈重新分配和台商回台政策，都需要仰賴有產業背景的沈榮津。

至於經濟部長則由政次王美花升任，內閣將多一位女性閣員，王美花是國安會秘書長顧立雄的妻子，兩人同任政府要職。

王美花也是一路從基層做起，在常次及政次任內歷練多時，督導商業司主導公司法大修工程，督導國貿局時對雙邊、多邊及新南向等經貿事務不陌生，且十分活潑外向，對公協會活動參與不遺餘力，與工商界關係良好。擔任智財局長期間，統籌督導推動智慧財產局組織條例修正案、專利法修正案、推動商標制度之變革及修正等。

(工商 )