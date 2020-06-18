邱馨葦（Mei）與老公蕭景鴻（阿弟）婚後幸福，原先育有2個女兒的他們，去年7月迎來兒子阿豬寶的誕生，Mei 18日受訪表示：「兒子真的精力充沛，跟姊姊們小時候可以文靜被大人抱很不一樣，他很好動無法安靜坐10秒。」她笑稱快11個月大的兒子已超過12公斤，因為實在太重，她與阿弟每周都要找整骨師報到，還診療出她的脊椎因抱孩而歪掉，算是「沉重」的甜蜜負擔。

Mei表示：「發現跟之前體力差很多，加上阿豬寶又重，照顧起來有點吃緊。」幸好12歲大女兒與10歲小女兒非常期待弟弟出生，有了新手足女兒們變得更懂事。Mei剛帶阿豬寶回家時，因顧娃幾乎沒睡非常累，女兒還會貼心勸說：「媽媽我顧弟弟，妳先睡一下。」她提及前幾日講電話時，兒子忽然大便，2個女兒把弟弟抱到廁所洗屁股、換尿布，浴室充滿笑聲與尖叫，她很感動女兒們的貼心，「想說隔那麼久生小孩會不會很累，但想到有2個懂事的女兒，又覺得很幸福」。

Mei與阿弟夫妻育有2女1子。（摘自臉書）

談到教養原則，Mei提及大女兒功課好，小小年紀的她非常自律，不用額外叮嚀就能自主管理；而小女兒個性天馬行空，需要大人花費較多心思引導，「她剛上小一有段時間怎麼考都不及格，學校老師還一度想讓小女兒測驗，是否轉念啟智班」。後來她才找到問題癥結，原來安親班老師一直責備小女兒：「妳就是笨，什麼都不會，比姊姊還要笨。」導致孩子自暴自棄，Mei後來循序漸進以鼓勵方式，花1年才化解孩子心結。

(中時 )