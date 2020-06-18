天氣風險主播簡瑋靚指出，炎熱高溫恐持續至下周，近期很適合多曬衣服。（摘自天氣風險）

氣象局指出，全台受太平洋高壓影響，這幾天多為晴時多雲的好天氣，不過受西南風沉降影響，已連續發布高溫警訊。天氣風險主播簡瑋靚指出，炎熱高溫恐持續至下周，這星期天氣非常穩定，同時也非常的熱，近期很適合多曬衣服。

氣象局「報天氣」指出，受太平洋高壓影響，全台各地高溫34度至37度左右，不少縣市都有出現36度高溫，其中花蓮縱谷富源測站更再度出現38.6度的極端高溫，而基隆氣象站也出現今年觀測最高溫37.6度。

簡瑋靚表示，高壓持續壟罩，這周天氣都為晴朗穩定炎熱，相當適合曬衣服。雖然北方有鋒面雲系接近，但不影響台灣，並指出下周一（22日）後的天氣較不穩定，午後陣雨才會增加。

簡瑋靚說，本周天氣將持續炎熱，中午高溫都會來到35-36度，尤其台北恐出現37度以上高溫；南部天氣也是熱烘烘，早上熱晚上也熱，白天約有33-35度高溫，晚上28-30度。降雨部分，僅山區有零星短暫陣雨，以及清晨受到海陸風、西南風輻合影響，平地、沿海地區會出現短陣雨。各地皆為穩定炎熱好天氣。

氣象局指出，明天（19日）持續受太平洋高壓影響，各地仍為晴到多雲，高溫炎熱天氣依舊，也持續針對花蓮地區發布紅色高溫燈號（連續3天38度以上），尤其花東縱谷缺乏海風調節，容易出現極端高溫。臺北、南投、宜蘭地區發布橙色燈號（連續3天36度以上）及新北、基隆、臺東、高雄、屏東地區發布黃色高溫燈號，慎防熱傷害。

氣象局持續針對花蓮地區發布紅色高溫燈號（連續3天38度以上），尤其花東縱谷缺乏海風調節，容易出現極端高溫。臺北、南投、宜蘭地區發布橙色燈號（連續3天36度以上）及新北、基隆、臺東、高雄、屏東地區發布黃色高溫燈號。（氣象局提供）

(中時電子報)