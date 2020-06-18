紐西蘭北島東北部海域發生規模7.4地震，目前仍在評估是否會出現海嘯。

美國地質調查所(earthquake.usgs)的資料，紐西蘭當地時間6月19日凌晨0點49分，紐西蘭東北方外海684公里處發生芮氏規模7.4的強震，震源深度僅33公里，屬淺層地震。

目前可能有危險的區域是奧波蒂基鎮(Opotiki)、帕帕莫阿海灘(Papamoa Beach)、陶蘭加(Tauranga)等地，這些地方位在豐盛灣(Bay of Plenty)沿岸，而海灣地形是海嘯的危險區。

(中時電子報)