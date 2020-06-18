紐西蘭北部外海發生規模7.4地震 22:162020/06/18 中時電子報 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐西蘭北部外海發生規模7.4地震。(圖/Google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭北島東北部海域發生規模7.4地震，目前仍在評估是否會出現海嘯。 美國地質調查所(earthquake.usgs)的資料，紐西蘭當地時間6月19日凌晨0點49分，紐西蘭東北方外海684公里處發生芮氏規模7.4的強震，震源深度僅33公里，屬淺層地震。 目前可能有危險的區域是奧波蒂基鎮(Opotiki)、帕帕莫阿海灘(Papamoa Beach)、陶蘭加(Tauranga)等地，這些地方位在豐盛灣(Bay of Plenty)沿岸，而海灣地形是海嘯的危險區。 (中時電子報) #紐西蘭 #地震 #海嘯 #危險 也許您會感興趣 推薦閱讀 4：19東部海域6.0地震全台搖 民眾半夜收國家級警報嚇醒 04:532020/06/14 生活 香港就業情況惡化 財政司長陳茂波憂更甚金融海嘯 16:562020/06/14 財經 搏命裝冷氣…師傅收「危險施工費」遭洗臉 奧客狂酸「比狗還髒」他心碎 22:342020/06/15 生活 高雄15生染鼻病毒 醫曝這習慣消失：絕對是危險警訊 15:232020/06/16 生活 香港全球競爭力跌至第5 失業率創金融海嘯後新高 21:462020/06/16 兩岸 新冠疫情二度來襲 北京「應急響應」由3級提升至2級 22:432020/06/16 兩岸 你唯一可以創造未來的方式 就是腳踏實地向前走 09:002020/06/17 好書 07：17東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級 07:242020/06/17 生活 暑假超前部屬！《皮皮魯安全特工隊》教孩子面對居家危險 12:472020/06/17 娛樂 盼增加374億出口 英公布脫歐談判目標 15:332020/06/17 財經 國際熱門新聞 反制北韓「不尋常威脅」 川普終於出手了 - 國際 川普完了？支持新疆集中營、對台承諾反感…波頓爆猛料一籮筐 - 國際 邊界衝突 印度告誡中國發言勿誇大不實 - 國際 紐西蘭北部外海發生規模7.4地震 - 時事 美新增151萬人申請失業補助 新一波裁員潮恐醞釀中 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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