6月3日練習賽前，讀賣巨人隊看板球星坂本勇人、捕手大城卓三，因新冠肺炎PCR檢測呈「弱陽性」而被送進醫院治療。日前雖已歸隊並參加練球，也去二軍參加練習賽，但明（19）日一軍開幕戰是否上場？尤其當家游擊手坂本勇人是否列入先發名單？原辰德監督表示：「明天下午14:59再決定。」

原辰德並不是故意賣關子，而是夜間的比賽通常下午2點開始練球，3點教練團要開會確定先發名單，所以還有時間觀察坂本勇人練球的狀況，最後一刻再做決定即可。至於大城卓三並非固定先發球員，通常擔任替補捕手，他自己也說，明天不會在先發名單中。

坂本勇人是去年中央聯盟的年度MVP，揮出40支全壘打，是日職史上第2位單季40轟的游擊手，可勝任中心打者的位置，他若未先發對球隊戰力是很大損失。

個人紀錄方面，阪坂勇人13年一軍生涯累計1884支安打，只差16安就可成為日職史上最年輕的2000安打者，成為日本職棒「名球會」的一員，因此能夠正常先發上場對他來說相當重要。

(中時 )