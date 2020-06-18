為突破疫情影響，經濟部國際貿易局與外貿協會連續2天辦理台灣有機食品與珍珠奶茶線上國際採購日，業界反應熱烈。其中有機食品就進行72場次洽談，而珍珠奶茶從茶葉、粉圓、糖漿到封口機、粉圓機等總計進行111場次洽談，國際買主回應下單欲罷不能。

貿協指出，有機食品部分計邀請日本、加拿大、荷蘭、香港、英國、新加坡及菲律賓等7國、14位買主，與台灣45家供應商進行72場次的洽談。而珍珠奶茶則邀請來自日本、美國、澳洲、菲律賓、新加坡、泰國及印尼等七國、15位買主，與台灣41家相關食材、產品廠商進行111場次洽談，現場供應商透過視訊展示豐富的樣品，即使國外買主無法親自來台，但透過螢幕卻大受買主肯定。

貿協表示，台灣甫與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大及美國簽署有機同等性協議簽署，及台日促進進出口有機食品合作雙邊協議，為促成商機，第一場即以有機為主題，台灣可果美、慈心、正原等有機廠商共襄盛舉。花蓮觀自在有機農場的山苦瓜茶包、牛蒡茶及蓮藕粉，與香港貴婦百貨超市洽談，有機會打入香港市場。

來自桃園的添丁養生黑木耳係首次參加貿協舉辦的採購洽談會，新加坡買主對於添丁公司的有機黑木耳露飲品非常感興趣，已進入報價階段，廠商對於首次洽談就有機會出貨到星國感到十分振奮，也肯定貿協辦理洽談會的用心。而花點心企業社結合花蓮在地無毒優良的產品，與當地小農及農民合作，因為嚴格要求契作小農的品質，受到新加坡健康食品專賣店青睞。

而珍珠奶茶重要廠商包括伯思美、承恩、玖旺、東爵、皇翼、開元等到場參與洽談。世鑫食品產製蜜豆罐頭、煉乳、芋圓、果粒果漿，產品專門供應國內外飲料店即開即用，與專營進出口珍珠奶茶原料的澳洲買主洽談，有意再引進新品項「果然有料」果粒果漿。綠盟公司主要產品為各式風味糖漿及水果濃糖果汁，美東茶葉集團買主有意引進各種不同口味的水果濃縮原汁。

多數供應商反應在疫情期間，受到封城的關係，原先固定的海外訂單受到影響外，開發新客戶更是難上加難，貿協舉辦的一對一採購洽談會正好促成開發新單商機。

(工商 )