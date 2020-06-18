美國17日宣布退出國際數位稅談判，並表示若歐洲逕自開徵數位稅，將採行報復性關稅，在全球致力重振遭新冠肺炎疫情重創的經濟之際，美國此舉恐導致貿易與關稅衝突升溫。

美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）致函法國、義大利、西班牙和英國財長，稱國際數位稅談判陷入僵局，甚至沒有臨時協議的空間。穆努欽此言澆息不久後便可達成協議的可能性。

美國財政部17日稍晚在聲明稿指出，在各國專心對抗新冠肺炎疫情和重振經濟之際，美國建議暫停數位稅談判。

歐洲多國打算對營收達一定門檻的跨國數位企業課稅，受影響的主要是美國科技巨擘，例如臉書與谷歌母公司Alphabet等。

若無協議，歐洲國家更可能逕自依據其法令對科技大廠課稅，然而美國威脅若歐洲對美國企業開刀，將課徵報復性關稅反制。

法國財政府發言人證實收到穆努欽的信函，並表示四國準備聯合回應。法國財長樂梅爾（Bruno Le Maire）18日表示，美國的信函是「挑釁行為」。

樂梅爾透過推特表示，「美國不希望繼續在經濟合作暨發展組織（OECD）協商數位稅，2020年法國將持續對數位巨擘課稅，一如2019年。」

美國與歐洲的數位稅紛爭存在多時，歐洲政府未能在2019年初通過歐盟數位稅，將協商移至OECD層級，盼能達成國際性協議。

歐洲國家指稱美國科技大廠從歐洲消費者身上獲利，卻繳交不成比利的稅金。在數位時代，企業可輕易將專利等智財權集中至低稅率的國家。

談判代表原本希望在2020年達成全球性協議，讓國家更有能力向科技企業課稅。然而談判代表在部分細節難以達成意見一致，而且經濟衰退時期也更難完成任務。

(工商 )