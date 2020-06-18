1961年4月10日，時任美國總統甘迺迪與其妹珍，在華盛頓的葛里菲球場，觀賞美國職棒大聯盟的開幕戰。(美聯社)

美國已故總統甘迺迪（JFK）的小妹，也是最後一位仍在世的手足，曾任外交官的珍‧甘迺迪‧史密斯（Jean Kennedy Smith），已於17日在紐約曼哈頓的自宅過世，享年92歲。

在她那一輩的甘迺迪家族女眷中，史密斯是頭一個承擔嚴肅政治工作的甘家女性成員。她的姐姐與嫂嫂們，都投身家族男性的政治競選團隊，但除了她，無人從事公職。

史密斯的父親老約翰甘迺迪曾任美駐英大使，她幼年時因此多次前往愛爾蘭。1993年，柯林頓總統任命已經65歲的史密斯為駐愛爾蘭大使，但據傳，任命案是受史密斯的弟弟，時任參議員愛德華甘迺迪請託。

據《紐約時報》，在愛爾蘭的史密斯，惹毛不少人，經常破例，也沒把外交方面的眉角當回事。史密斯曾因為弄走2名不同意她看法的資深外交官，而遭當時的國務卿克里斯多福斥責。

但另一方面，她曾造訪北愛爾蘭，並與新芬黨領導人亞當斯會面，違反美國當時的外交政策，引發爭議。但這次會晤，也為亞當斯1995年訪美會見柯林頓鋪路，更促成1998年《貝爾法斯特協議》簽署，成為北愛爾蘭和平進程的重要里程碑。

(中時 )