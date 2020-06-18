葉昭甫強調，山海環線建設屬中央財產，未來產權及營運收益皆歸屬中央，市府盼比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，爭取由中央全額補助。（陳世宗攝）

台中市議員施志昌、鄭功進與林祈烽18日關心海線軌道運輸的發展與相關交通路網的配套，施志昌批評，近期台中市政府交通局公布的台中軌道整體路網規劃畫了一個大餅，但完全忽略了海線交通的發展；大甲轉運站不見蹤影、山海環線被政治操作、捷運橘線延伸清水遙遙無期，這樣的整體規劃甲安埔連屑屑都吃不到！

交通局長葉昭甫表示，市府重視海線民眾的交通需求，針對機場捷運延伸海線，市府已展開規劃，大台中整體軌道路網計畫去年9月就已提送交通部審查，修正報告再於今年5月21日提報中央，爭取中央早日同意。

施志昌表示，近期台中市政府交通局提出的台中軌道整體路網規劃，這根本是台中市府畫大餅，但甲安埔連屑屑都吃不到！他指出，這樣的規劃很直覺的就可以看到捷運主要都是圍繞在市區內或者市區周圍，而像甲安埔，基本上只剩下鐵路以及圖上沒有顯示的公車路線。

施志昌指出，在整體規劃中，橘線延伸清水對於海線交通的發展相當關鍵。因從機場延伸到清水，距離並不會太長，還可以與清水火車站相連接，再搭配海線雙軌化，讓軌道運輸有加乘效果。

大甲到清水市區距離不遠，坐公車也僅要15至20分鐘，再轉乘捷運至臺中火車站只要32分鐘，等於大甲至臺中市區所花的時間不到一個小時，而現在的幹線公車因為上國道乘客不能站立，因此運輸量不多，其他未上國道但進入市區的公車則可能要花上一個半小時以上。因此，大甲轉運站建立區域公車路網跟軌道運輸的結合也更為重要。

他詢問交通局最近有辦說明會，會中說明橘線的臺中機場端會預留尾軌延伸的空間至清水，他詢問是否近期就會納入規劃？

交通局長葉昭甫表示，預留尾軌就是有規劃要納入，但目前送到中央的計畫主要是先以清泉岡機場至霧峰省議會，後續會再將延伸清水的部分納入！施志昌再追問盧秀燕能否於任期內完成，盧秀燕回覆，若任期是八年的話有機會。

施志昌表示，多次爭取大甲轉運中心的設置，交通局一再承諾會設置，結果今年預算也沒編，規劃也沒看到，甚至在這次會期市長施政報告內，前朝規劃的8大轉運中心中，沙鹿、大甲、霧峰、朝馬也不見蹤影，只剩4處，沒有相關預算編列、更在施政報告內看不到未來大甲與沙鹿轉運站有設置的可能性。

施志昌表示，對海線居民來說非常重要的山手線（山海環線），盧秀燕選前曾說因為效益問題而不做山手線，選後隨即改口山手線一定會做，只是需要中央買單，時隔至今日，盧市長被問即同樣問題仍是相同答案，但是任誰都知道，要中央全額買單山手線共近千億的經費是不可能的方式，以同樣近千億元的高雄市鐵路地下化為例，亦是中央負擔總經費75％、地方25％，然而盧市長卻選擇用政治的術語搪塞海線居民的真切需求，最後中央也只能先自行先做海線雙軌化增加班次。但對於市府的政治操作，實在是令他感到非常遺憾！

施志昌表示，海線居民應該是不用指望有捷運橘線延伸清水的可能性了，畢竟甲安埔連要爭取路網最基礎的公車轉運站都遙遙無期，山手線、甲后線亦是在盧秀燕任期內似乎看不到進一步的曙光，海線居民對盧市長而言，真的是猶如二等公民被對待。

葉昭甫強調，山海環線建設屬中央財產，未來產權及營運收益皆歸屬中央，市府盼比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，爭取由中央全額補助

(中時 )