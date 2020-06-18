2C端電商瘋直播，2B端電商也不弱人後，阿里巴巴國際站17日宣布，已面向台灣商家推出B2B線上直播功能，讓線上貿易行為更即時、更高效，直播對話能增添人際互動，輔助買賣家雙方在線上互信感的建立，同時也能展現企業實力，提高訂單成交機率。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，直播與銷售的結合，是企業展現創新力與服務力的好機會。對於B端企業而言，他們找尋的是長期合作關係的供應商，比起圖片與影片，直播的即時性及真實性更可以展現出商家的實力，海外買家得以透過直播即時互動更準確地判別該企業能否成為長期夥伴。

疫情之下外貿型態開始轉變，B端企業正在積極尋找有別於傳統展會的獲客管道，阿里巴巴希望，透過新推出的B2B直播功能，外貿展會上的互動直接搬到線上，讓買家如臨現場與業務人員互動、親見產品與實際訪廠的效果。

郭奕麟指出，當前線上展會的形式已獲得不少買家的青睞，在5月阿里線上展會中，企業獲得的已支付訂單量創造出近1.79倍年成長，交易總額年增更高達109％。此次再推出直播新功能，期望能助力台灣B端賣家更高效、即時直接與買家展示及互動，進而解決外貿困境並實現數位轉型。

(工商 )