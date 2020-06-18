新任監委名單 府：明天下午三時對外公布 22:332020/06/18 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今晚表示，第六屆監察委員提名將於明（19）日下午三時，由提名審薦小組召集人陳建仁前副總統正式對外公布。 他說，總統提名監察委員人事，是以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量；尤其是第一屆國家人權委員會即將成立，總統將提名涵蓋多元人權領域之代表，攜手為民主人權打拚，共同為台灣未來打拚。 (中時 ) #張惇涵 #監察院 #總統府 也許您會感興趣 政治熱門新聞 連署罷免黃捷最新數字出爐 網喊捷報：光復鳳山！ - 政治 罷韓後最新民調曝光 網友看完這兩黨後驚吐一句 - 政治 你會去領振興三倍券嗎？民調結果居然... - 政治 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 為何「罷免王浩宇」勢如破竹？網笑曝真相：鄭文燦快害慘他了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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