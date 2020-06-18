總統府發言人張惇涵今晚表示，第六屆監察委員提名將於明（19）日下午三時，由提名審薦小組召集人陳建仁前副總統正式對外公布。

他說，總統提名監察委員人事，是以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量；尤其是第一屆國家人權委員會即將成立，總統將提名涵蓋多元人權領域之代表，攜手為民主人權打拚，共同為台灣未來打拚。

(中時 )