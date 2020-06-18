前太陽花領袖，現任民進黨副秘書長林飛帆日前在廣播節目上重轟柯文哲，批評民眾黨一下可以跟綠，一下又可以跟藍合作，大酸沒有民眾黨核心價值。對此有網友挖出過往3件舊聞，直說「9萬真的可以改變一個人」。

一名網友「deann」在PTT八卦版PO文「林飛帆的核心價值，觀察此人的所作所為，好像真的只剩下九萬而已」，並翻出三件關於林飛帆的舊聞，分別是南鐵抗爭、兩岸監督條例以及勞基法修法。他指出，在這些新聞當中，林飛帆在這些新聞當中，不斷痛批民進黨「跳票、看不到誠懇」、「年輕世代瀰漫揚棄民進黨氣氛」、「對賴清德失望」等重話，現在對這些議題已經完全靜音。deann文末諷刺「林飛帆的核心價值從他加入民進黨以後，過去的理想通通變成屎，現在對林飛帆來說，只剩下那個九萬月薪的副秘書長黨職就夠了」。

不少鄉民也紛紛留言：「我對我曾經在學運台下給他掌聲覺得丟臉」、「這些人就只要反共都是對的，做啥都可以的核心價值」、「這叫滾動式核心價值，懂？」、「九萬真的很香，立場變超大的人出來嘴別人核心價值」、「9萬買掉一個核心價值，真的很廉價」、「九萬就解決黨外反對意見對DPP真的超級便宜的說」、「當初太陽花把他當英雄的不知道現在領多少」。

(中時電子報)