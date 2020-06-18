配合教育部推動高職優質化，打造優質學習環境，亞洲高級餐旅職業提出擴校計畫，台南市政府配合將安平區金華段82地號部分學校用地變更為文教區，6月3日起公開展覽30天，未來將由該校向財政部國有財產署租用，台南市長黃偉哲表示，這將有助於解決高校用地需求。

都發局長莊德樑表示，亞洲高餐位於南區大成路一段及新都路交叉路口，鄰近水交社重劃區，因現有校地空間不足，經教育部校務評鑑及高職優質化訪視後建議改善，該校續向教育部提出擴校計畫申請，並經原則同意。

都發局說，亞洲餐旅所提擴校地點位於安平區國平路與平通路交會處之西南角之「文小46」學校用地範圍內，變更面積約1.04公頃，近安平區公所、衛生所等，基地南側概以現況籃球場及台南市立滑輪溜冰場為界。

都發局指出，「文小46」學校用地現為台南市政府教育局管理之國有土地，考量少子化趨勢影響及附近已設置安平、慈濟及億載國小等3 所小學，經市府教育局評估「文小46」學校用地暫無設置國小需求，爰目前由市府配合辦理部分國小學校用地變更為文教區之都市計畫程序，以利後續擴校推動。

該案自6月3日起公開展覽30天，計畫書圖並公告於市府網站及區公所。民眾如有相關建議，亦可於公開展覽期間向市府提出。另外，防疫期間為利民眾了解內容，說明會簡報影片亦可至台南市政府都市發展局首頁─多媒體專區─影音專區觀覽，歡迎多加利用。

(中時 )