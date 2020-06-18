流行音樂視障編曲家王俊傑今（18）日說，新冠疫情擴散期間，表演藝人都「在家吃土」，自己也是很多演出都被取消，年後之後的自己是「吃土吃到飽」，直到有一天，意外接到星展台灣的電話，給了他一個案子，就此打開他疫情爆發以來的第一個接案。

曾入圍金曲獎台語男歌手的王俊傑，可以編曲、寫詩等等音樂創作，也在組樂團、作音樂劇，現實生活卻是自幼就失明，因此對於星展此次委託案的源起，特別感動，在首發會上講了許多故事。

王俊傑此次是和甜美女聲梁文音共同演唱暖心歌曲「同在一起」，並拍攝剪輯激勵人心的MV，歌曲是星展銀行（台灣）總經理林鑫川在疫情期間有感而發，首次嘗試創作，親自填詞譜曲。王俊傑今天也和林鑫川現場高歌。

林鑫川說，有感於疫情塑造出截然不同的生活型態，除了讓許多人與家人分離，員工也因為異地備援或在家工作，無法在辦公室和同事面對面共事。某個晚上自己接到電話，有一位員工有疑似確診症狀，在等待檢疫的最後一個小時，一顆心懸著的他腦中就浮現了一首歌，中學時期是學校樂團的林鑫川於是順勢把曲作出來了，完成後也接到電話，確定該名員工沒有感染。

王俊傑說，他拿到DEMO帶時，第一感覺林鑫川是「被銀行業耽誤的音樂人」，和星展合作成為正能量的開始，過程也感覺這家企業「是爽度很高」的企業、很溫暖的企業，其他人也接續找上他作案子，星展對社企的關心與支持，自己也被影響，現在都花錢買社企的產品，更期望這支MV能為星展同仁與社會大眾打氣，鼓勵大家打起精神，迎接充滿希望的疫情後生活。

星展表示，歌曲相關版權收入將捐贈給台灣食物銀行聯合會，支持台灣食物銀行聯合會持續打造無飢網絡，造福更多獨居長者及弱勢家庭。

新冠病毒四處擴散，嚴重衝擊社區和族群，亞洲最大金融服務集團之一的星展集團，在此波疫情高峰的今年4月成立「展愛同行抗疫基金」幫助亞洲各市場。在台灣，星展除率先慨捐100萬新幣，亦積極邀請員工、客戶共同支持善舉。截至活動截止，共有934位同仁及338位客戶響應，捐助292萬5,000元，與星展捐款整合後，總計將捐出2,542萬5,000元。

林鑫川今天表示，已把這筆暖心捐款用來採購社會企業的優良商品，同時號召員工投入志工活動，到各地分會親手組裝成50,850份「星展暖心食袋」，由台灣食物銀行聯合會分享給因疫情陷入困頓的長者與弱勢家庭，還有打零工領日薪度生活族群也因社會活動中止而頓失收入，生活陷入困境，將由台灣食物銀行聯合會配送至全台22個縣市，分享給需要協助、關懷的對象。

(工商 )