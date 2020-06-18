許多人愛看漫威、DC英雄片，著迷於螢幕上的希臘羅馬或北歐神話角色，然而這些神話故事都有一個共同的原型：英雄的旅程。美國神話學大師坎伯在1949年出版的《千面英雄》一書中，認為英雄的旅程讓人類意識到，無論背景或面貌，想戰勝自我宿命的英雄，都要經歷「啟程、啟蒙到回歸」的旅程，並在其中超越自我。本書近日在台重新出版。

喬瑟夫．坎伯是美國作家，也是比較神話學者。他從小對神話感興趣，又深受畢卡索與馬諦斯的藝術、喬哀思與湯瑪斯曼的小說，以及弗洛伊德與榮格的心理學研究影響。他後來得出自己的理論：在人類的心靈深處，所有神話和史詩都是相連的，而它們也是人類為了解釋社會、宇宙發生與精神層面此一普遍性的需求所產生的。

坎伯整合並分析了世界各地的神話與宗教故事，包含希臘、斯堪地納維亞、埃及、印地安與中、南美，還有印度、日本、中國等地的神話，在跨文化神話背後得到「英雄」這個原型。

坎伯認為，英雄是那些能夠了解、接受挑戰，進而克服挑戰的人。他們離開安定的日常生活，遠行、尋找、深入、高攀，在那裡找到原來的世界所欠缺之物，並在過程中得到啟發，最後帶著更成熟的身心回到原來的世界，展開新的人生。這套英雄「啟程、啟蒙到回歸」的原理，從此成為好萊塢奉為故事創作的王道。

書中認為，「英雄的旅程」展現的是個人或角色某個層面的死亡之後，重生為「全新之人」的故事。也可看作人生縮影，展現人類可以度過生命的變動、面對失敗後再繼續往前進的模型。

(中時 )