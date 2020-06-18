共同社報導，日本首相安倍晉三在18日的新冠病毒對策會議上表示，將部分放寬4個國家的出入境限制，正是先前所討論的越南、泰國、澳大利亞、紐西蘭。

安倍表示：「將與疫情已穩定下來的越南、泰國、澳大利亞、紐西蘭四個國家磋商，放寛人員往來的可能。」

安倍說：「將繼續貫徹邊境口岸檢查對策。同時，為了讓經濟早日復甦回覆正軌，分階段重啟人員往來，也是必要的。」

他還談及將依次擴大其他的對象國家和地區。

安倍也對厚生勞動省等下達指示，要求設置赴海外人員的PCR檢測(病毒核酸檢測)中心。

放寬限制的條件，包括提交PCR檢測呈陰性的證明，和滯留日本期間的動向，還有就是必須在智慧手機中，保存定位記錄等等。外國人在入境時，必須先在機場接受PCR檢測，若為陰性就可以入境。活動範圍限定在工作場所和旅館，一定時期內，不允許外國人使用大眾交通工具。

日本現在拒絕111個國家和地區的外國人入境。

(中時電子報)