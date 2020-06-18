美國最高法院18日裁決，川普總統尋求廢除「幼年抵美暫緩遣返計畫」（DACA，亦即俗稱的「追夢人計畫」）之舉違法。

下層法院先前同樣裁定，川普政府廢除DACA計畫的舉動違法。

前總統歐巴馬任內實施的DACA，效期已於2018年3月屆滿。該法案專為保護數十萬在幼年時，被帶至美國的非法移民而設計，他們不僅免遭驅逐，還可取得工作證。

但川普上任後第一年的秋天，就開始尋求廢除DACA，並稱希望國會在該法案失效前，能夠找出替代方案。

(中時 )