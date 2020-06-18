川普廢除追夢人計畫踢鐵板 美最高法院判違法 22:542020/06/18 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國最高法院今天裁定，川普政府意圖廢除「幼年抵美暫緩遣返計畫」（俗稱的「追夢人計畫」）違法。過去受該法保護就學的非法移民子女，開心在最高法院前慶祝。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國最高法院18日裁決，川普總統尋求廢除「幼年抵美暫緩遣返計畫」（DACA，亦即俗稱的「追夢人計畫」）之舉違法。 下層法院先前同樣裁定，川普政府廢除DACA計畫的舉動違法。 前總統歐巴馬任內實施的DACA，效期已於2018年3月屆滿。該法案專為保護數十萬在幼年時，被帶至美國的非法移民而設計，他們不僅免遭驅逐，還可取得工作證。 但川普上任後第一年的秋天，就開始尋求廢除DACA，並稱希望國會在該法案失效前，能夠找出替代方案。 (中時 ) #DACA #川普 #追夢人 #移民 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020美大選》川普警訊！40年鐵粉反感 4成認美走錯了 05:022020/06/14 國際 美德元首關係冷淡 04:102020/06/14 專題周報 若沒勝選 川普稱會去做別的事 04:102020/06/14 兩岸要聞 川普女兒小時候萌樣曝光 祝賀川普74歲生日 21:422020/06/15 生活 網民惡搞川普：投給拜登吧！他會跑步還會喝水 23:242020/06/15 兩岸 《國際金融》拚經濟 傳川普擬推出近1兆美元基建方案 14:492020/06/16 財經 遭自家人捅刀！川普姪女將揭露更多叔父「醜陋」內幕 17:072020/06/17 國際 路透社益普索民調：拜登支持率48 川普僅35 22:562020/06/17 國際 川普完了？支持新疆集中營、對台承諾反感…波頓爆猛料一籮筐 09:312020/06/18 國際 波頓新書：川普視台灣小如「筆尖」 不對他的胃口 17:392020/06/18 國際 國際熱門新聞 反制北韓「不尋常威脅」 川普終於出手了 - 國際 川普完了？支持新疆集中營、對台承諾反感…波頓爆猛料一籮筐 - 國際 真的沒台灣！日本將放寬越泰國澳紐入出境限制 - 國際 踩到大地雷！川普競選廣告使用禁忌符號 遭臉書移除 - 國際 新聞透視》波頓回憶錄 忠實呈現華府兩岸觀！川普講幹話 一筆敲醒夢中人 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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