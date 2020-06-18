台灣近日受到太平洋高壓影響，全台壟罩在高溫之下，讓不少民眾直呼受不了！日前有人才分享，放在車內的筆竟然熱到變形彎曲，因此一名網友今日更嘗試將雞蛋放在車內4小時，沒想到竟然就成了「溫泉蛋」，讓人看了驚呼連連。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》分享，這幾天天氣炎熱，於是想試看看這麼高的溫度，在車子裡面放雞蛋是不是可以熟，中午12點30放了2顆雞蛋在鐵碗裡，並放在車內的玻璃下，放到下午16:30拿出來，接著就像照片中一樣。

網友將雞蛋放車內4小時竟成溫泉蛋。（摘自臉書社團《爆廢公社公開版》）

只見原PO分享的照片有兩顆7分熟的蛋，看起來就像溫泉蛋，他更直言，「感覺要蛋黃不要太熟的話，時間可能要再短一點」。

貼文一出，立刻引來大批網友討論，不少人紛紛留言，「溫泉蛋的概念」、「點一下爆米花」、「這天然的溫泉蛋」、「免水免瓦斯的烤蛋」，雖然有人質疑放這麼久，但很容易酸掉，原PO卻透露，吃起來味道不錯。

(中時電子報)