蔡政府的「援港方案」千呼萬喚始出來，然而睜大眼睛仔細瞧，只見成立「台港服務交流辦公室」平台，及其象徵對香港「善意久久」的2700-3199電話外，完全了無新意，內容幾乎都是現行的既有機制，港人恐怕要失望了。

端出這種專案報告，其實也是委屈陸委會了。外界緊盯進度，三不五時得應付立法委員的關切，上層行政院看了也不滿意，夾在各部會間的陸委會簡直有苦說不出。歸咎源頭，一切都是總統蔡英文話說的太滿又太快，蔡總統一言既出，行政部會想追也追不回來。

中共強推港版「國安法」，造成港人莫大恐慌，蔡總統在5月27日指示由行政院規畫「香港人道援助關懷行動專案」，專案責付陸委會統籌，向港人提供人道救援方案。結果，各界殷切企盼了三個星期，陸委會卻只推出一支客服電話，令人傻眼。

細究這份方案，內容可說包山包海，除港人來台就學、就業、投資、創業外，甚至還有對在港跨國企業及國際法人團體來台等諮詢，只差直接宣布對港「招商引資」。

對於外界最重視的如何尋求庇護，陸委會還是老調重談，表示對進入台灣香港居民，有《港澳條例》第18條情形者，已定有相關作業準則，視個案情形報請政院處理。媒體追問進一步的細節，陸委會三緘其口不願多談。

對於這樣的內容，今日晚間多個援港民間團體發聲明，雖表示對十分值得肯定台灣政府實踐協助港人之承諾，但也針對機制尚未完善部分提出疑慮。民團列舉，參照先前提出的「香港澳門關係條例第18條施行細則」民間版草案，仍可見現行機制對於申請的要件、流程、簽證效力、申請遭駁回時之救濟，均有待進一步的明確化。

蔡政府不願直球對決仔細說明港人來台政治庇護難題，反倒提出五花八門協助項目模糊焦點，或許也是擔憂後續恐將引發兩岸更大的政治海嘯。「口頭撐港」容易，實際執行才知道難。

(旺報 )