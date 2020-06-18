高速公路傳翻覆意外！國道10號東向18.4公里處，今日（18號）晚間8點10分發生一起嚴重車禍，小貨車與轎車發生碰撞，一名55歲女子受傷，救護車緊急送醫急救，據了解，小貨車翻覆邊坡，轎車則是翻覆中外線，接近國3南下匝道，目前現場狀況已經排除，確切肇事原因，仍待警方進一步釐清。

(中時電子報)