高雄國道傳嚴重車禍 55歲女緊急送醫 22:582020/06/18 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄國道傳嚴重車禍 55歲女緊急送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高速公路傳翻覆意外！國道10號東向18.4公里處，今日（18號）晚間8點10分發生一起嚴重車禍，小貨車與轎車發生碰撞，一名55歲女子受傷，救護車緊急送醫急救，據了解，小貨車翻覆邊坡，轎車則是翻覆中外線，接近國3南下匝道，目前現場狀況已經排除，確切肇事原因，仍待警方進一步釐清。 (中時電子報) #翻覆 #嚴重車禍 #高雄 #緊急 #送醫 #國道 #高速公路 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 5人尋寶喪命！富豪千萬寶藏埋深山 寶箱內容物曝光 17:342020/06/18 社會 狼父曾對女兒逞獸慾 陰影伴隨多年她剁父命根 18:302020/06/18 社會 美國黑人吊死樹上 兄弟遭警射擊身亡 居民錄下驚險槍戰 20:442020/06/18 社會 獨居老婦留百萬遺產 隔壁鄰居為何爽拿一半？ 21:572020/06/18 社會 莒光甜心激戰少校被妻活逮 通姦除罪後2人判決出爐 22:502020/06/18 社會 社會熱門新聞 太陽毒辣雨刷要立不要立？答案讓人大吃一驚 - 新聞 偷吃「姊妹丼」送命！他娶了姊姊「又糾纏妹妹」 慘遭岳父轟斃 - 社會 罪證不足 王克強之死成懸案 - 日報 「少龍」擁嫩妹仙女班現金8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律！ - 社會 陸認了！北京疫情「鮭魚是清白」 40處驗出新冠病毒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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