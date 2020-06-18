隨著全台疫情減緩，全台民眾每天下午「兩點檔」準時收看的疫情指揮中心記者會直播也暫告一段落。不只台灣，全球各地政府都因為疫情有類似的新聞簡報時間，義大利作家保羅．裘唐諾就在《傳染病時代的人們》一書中寫到：「每天下午，我就等待民防保護局的簡報。現在我只注意這件事，雖然世上還有其他新聞，而且每一則都很重要，新聞也會播出，但我都不在乎。」

曾寫出全球暢銷500萬冊小說《質數的孤獨》的裘唐諾，不只是作家，也是粒子物理學博士。他用文字記下傳染病大流行時人們的日常，寫下人們所關切的與遇到的困境，在臉書上發表後，被轉發分享超過四百萬次。

裘唐諾在後記中寫下他身處義大利面對疫情的感想，「無可想像的事情闖入我們的生活已經一個月，如同新冠肺炎病毒──鑽進我們的肺部──這件無可想像的事情已經影響我們生活各個層面。我們從未想過，去丟個垃圾竟然需要通行證。我們從未想過，竟然得根據民防保護局的每日簡報安排作息。我們從未想過，竟然有人孤伶伶過世，至親不能陪伴在側。這種事情不會發生在這裡，不會發生在我們身上。其實不然。」

裘唐諾寫到：「現在回顧，一切似乎來得奇快。疫情從中國開始，接著是義大利，然後發生在我們這個地帶、我們這個城市、我們的鄰里周遭。然後是名人確診，朋友的朋友確診，我們的至親確診。然後大樓裡有人被送到醫院。」

因此裘唐諾決定寫下這段時間的所思所感。他認為，就像戰爭後，人們總是快速忘記教訓，如今面對傳染病也一樣，「苦難逼我們面對平時模糊不清的真相，逼我們重新評估輕重緩急；鼓勵我們為現在的局面賦予新意義。然而傷痛一旦開始復原，覺知的心情便不復存在。」

裘唐諾寫到：「所以我要列出我不想忘記的每件事情。這張名單每天都越來越長，我覺得每個人都該自己擬一份，就能拿出來互相比對，看看是否有共通點，討論是否可以協力改變。 」

(中時 )