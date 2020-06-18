新冠肺炎疫情衝擊全球，各國紛紛實施QE、加上超低利環境，更凸顯耐久財與資產的保值價值。近期建商積極獵地，增加推案庫存量，帶動土地成交單價屢創新高，加上營建成本攀升，房價恐難再回頭，台中1字頭房價將成絕響！

台中地產商舉目前房價相對親民的北屯區為例，近幾年隨著各項建設陸續推動，包括台中捷運綠線、國道四號延伸74號快速道路工程通車在即，以及好市多二店、漢神百貨、台中巨蛋、廍子國小等也逐步到位，吸引許多首購族搶進購屋。

根據內政部最新實價資料顯示，北屯區廍子重劃區2015年土地平均每坪成交價30.99萬元，到了2019年攀升至每坪46.64萬元，4年內每坪漲價15.65萬元，漲幅高達五成；鄰近的太平新光重劃區，更出現一筆太平區育賢段204-1地號土地，以高於底價53％的溢價率標脫，推估未來推案房價每坪在22～23萬元起跳。

北屯區推案重點區域－「機捷特區」，未來房價朝3字頭邁進；與機捷南面僅隔著松竹路的單元12重劃區，推估未來房價每坪達到35萬元。

北屯區隨著機能越來越成熟，移入人口也不斷上升，其中又以廍子里人口成長最快。根據台中市民政局資料顯示，自2015年至2019年短短4年之間，廍子里人口數由7,196人成長至1萬5,474人，成長了1倍之多！

台中地產商表示，廍子里人口倍增，住房需求明顯增加；而廍子重劃區因自然綠意環繞，區域內有多處大型生態公園、屯區藝文中心，同時鄰近74號太原匝道、擁有交通便利的優勢，目前也是原台中市僅存的1字頭房價，吸引越來越多首購族與退休族在此購屋置產。

(工商 )