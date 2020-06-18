美國職籃（NBA）7月即將於奧蘭多迪士尼世界（Disney World）復賽，主辦單位打算出動穿戴式裝置與大數據分析，希望確保22支隊伍球員與工作人員免於新冠肺炎的感染威脅。

NBA為了復賽做足準備，備妥超過100頁的備忘錄，裡頭詳述他們計畫如何保護球員健康以及使用的工具技術。參賽球員必須接受全面健康檢測、與親友隔離，同時也得遵守維持社交距離等嚴格規定。

在工具方面，NBA要求球員配戴「智慧戒指」（smart ring），此裝置能量測體溫、呼吸功能與心率等生理數據，藉此判斷球員是否生病。戒指收集到的數據將送往密西根大學判讀與分析，目的在於掌握所有人完整健康狀況。球員也必須隨時配戴「魔術手環」（MagicBand），但練習時間與比賽除外。此手環功能類似門卡，也是球員通過篩檢站的依據。手環會依據球員健康狀況顯示不同顏色，只有合格者才能通過。

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