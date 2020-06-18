歐盟提案加強防堵接受補貼的外國企業扭曲歐洲市場，防止獲得政府巨額補貼、貸款或減稅等援助的企業收購歐洲公司，或是與其競爭，以降低大陸與美國對歐洲經濟的影響。

許多觀察家表示，歐洲這項行動係針對大陸國營企業，但也可能影響歐洲企業的美國對手。

繼法國、德國和義大利等歐洲多國加強外國投資審核，以保障遭受新冠肺炎疫情重擊的國內企業，遭到大陸和美國投資人收購後，歐盟也開始行動。

歐盟的提案顯示，歐洲在過去一年來對大陸的態度逐漸轉變，開始將大陸視為經濟和政治對手。

主管競爭事務與數位政策的歐盟執委會副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）表示：「歐盟需要正確的工具，確保外國補貼不會扭曲歐洲市場。」

新冠肺炎凸顯歐洲在醫療領域倚重大陸的進口品，促使歐洲重新思考投資政策。歐盟內部市場委員布雷頓（Thierry Breton）表示，提案將協助歐洲企業經營與競爭，進而促進歐盟的戰略自主。

歐盟官員堅稱，新工具不是針對某一國家或單一形式的補貼。大陸給予企業補貼，或是美國企業獲得貸款等財務援助，歐盟對兩者的審核方式皆相同。

大陸官方期望歐盟的新規範「不會以補貼為由，形成新的貿易障礙。在各國致力對抗新冠肺炎的特殊時刻，歐盟需避免向外界傳達負面信號。」

依據提案，執委會期望與歐盟成員國的競爭主管機關合作，加強審查任何可能依賴國家援助的企業，與歐洲對手削價競爭。若發現市場扭曲，企業將被勒令返還補貼、出售資產，或將授權技術開放予歐洲對手。

歐盟也將在現有合併規範外，加強審查補貼對收購交易的作用。政府採購也是歐盟審查項目之一，以彌補現行法規缺口。

(工商 )