對於高雄選情，董智森強調，要「打亂他」，打亂他才有贏的機會，而陳其邁已經辭去行政院副院長，因此他呼籲韓國瑜趕快去提「罷免無效之訴」，打亂民進黨節奏！

對於高雄選情，董智森強調，要「打亂他」，打亂他才有贏的機會，因為民進黨現在是一步一步好整以暇，藍營是坐以待斃，但選戰不是這樣打，應該要用自己的方式，將選戰打亂！不知道國民黨在想甚麼！

董智森分析，民進黨現在就是照他的規則來，要如何破民進黨的規則？就是韓國瑜去提「罷免無效之訴」，民進黨藉亂了！韓國瑜如果不提，國民黨要用黨紀要求韓國瑜提。

董智森說，選戰要這樣打，不能順著民進黨。民進黨說這刀要砍下去，還把頭伸出去？長期以來是這樣！顧大局？在野黨顧甚麼局？

董智森舉例，監察院最近糾正陳菊時代高雄市政府氣爆案，為何不在罷免韓國瑜之前通過？尤其馬系監委目前人數較多！這些馬系監委是不是在觀望？是不是沒被提名下一屆監委，才放手一搏？

董智森說，國民黨要打選戰，要用非常規方式，不要想甚麼重責大任，股票跌、經濟不好、防疫不好，關國民黨何事？國民黨又不執政！

他痛批，有高官做，很多人就不一樣了，藍軍有很多人高喊愛黨挺韓，很多都是假的，常常點名別人不夠藍，但這些人才是讓國民黨失敗的原因。1450網軍、東廠再厲害，都沒有國民黨清算自己人厲害，亡國亡黨，國民黨一堆這種人，所以國民黨沒有士氣！

董智森痛批，黨要有骨氣，仗才打得下去！他舉例，若韓國瑜提「罷免無效之訴」，一審半年、二審半年，搞死對方，又可以撤告，民進黨的盤就亂了，因為陳其邁已經辭職了！看他這一年要做啥！

(中時電子報)