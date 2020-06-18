一個名叫「維斯塔計劃」(Project Vesta )的科學團隊，正試著利用特殊的綠色寶石砂來搶救地球，這些砂子是橄欖石(olivine)，可以利用水解作用，幫助清除空氣中的二氧化碳。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，「維斯塔計劃」非營利組織成立於2019年，他們利用自己所具備的科學知識，希望幫助減緩氣候變化，而他們的工具是翠綠色的橄欖石。

橄欖石是一種鎂鐵矽酸岩礦石，在地殼中相當常見，因此經常伴隨火山爆發而現身地表，v所以可以視為火成岩。當火山噴發，將岩漿高高地噴射到空中時，就會形成橄欖石，而矽酸鎂鐵的高結晶溫度，使它們轉變為橄欖石碎片，然後將其包裹在熔岩塊中。

橄欖石有一種比較特殊的屬性，就是會與水和二氧化碳作用，當海浪沖刷到像橄欖石這樣的火山岩時，水會在表面引發微小的化學反應，稱為「水解作用」，也叫「橄欖石風化」(olivine weathering )，過程中會從空氣中抽出少量二氧化碳CO2，而該反應的副產物是烴酸鹽，也叫HCO 3，整個過程可以吸收二氧化碳，調節海洋的酸度。

烴酸鹽進入海洋後，許多海洋生物便將其消耗掉，變成貝殼和珊瑚結構的碳酸鈣。

維斯塔計畫始於一個名為Climitigation(意為「阻止」) 的年輕團體，Climigitation 網站解釋說：「現在有許多組織、政府和人們，都致力於阻止或減緩大氣中CO 2的釋放，但是全球的關注還不夠。」

維斯塔已積累了數十年有關橄欖石風化、碳捕捉等方面的研究，以完成一整套工作。維斯塔認為，如果將橄欖石的砂子部署在全球2％的大陸架上，每年可以捕獲相當巨大的碳排放量。

(中時電子報)